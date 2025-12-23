DOLAR
Beypazarı'nda Kar Yağışı: Karaşar Beyaza Büründü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Karaşar Mahallesi'nde etkili oldu ve çevreyi beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 01:43
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, belli aralıklarla devam etti.

Zaman zaman etkili olan yağış, özellikle Karaşar Mahallesi'nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde çevreyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı, ilçede yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

