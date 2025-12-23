Beypazarı'nda Kar Yağışı: Karaşar Beyaza Büründü
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, belli aralıklarla devam etti.
Zaman zaman etkili olan yağış, özellikle Karaşar Mahallesi'nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde çevreyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı, ilçede yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı.
