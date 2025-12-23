Çanakkale Ayvacık'ta Eski Karı-Koca Yediemin Otoparkı'nda Öldürüldü

Çanakkale Ayvacık'ta eski karı-koca silahla öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yediemin Otoparkı'nda yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle gündeme geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir kişi ile Barış Tekebaş arasında Yediemin Otoparkı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine karşı taraftaki kişi yanında bulunan silahı kullanarak Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Olayda kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve delil araştırmasına devam ediyor.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna yeni bilgiler aktarılacak.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULAN BARIŞ TEKEBAŞ İLE TEKEBAŞ'IN ESKİ EŞİ DUYGU KARABAŞ'I HAYATINI KAYBETTİ.