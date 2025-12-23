Çorum'da Denetimlerde 8 Kişi Yakalandı: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-22 Aralık tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı.
Denetim Kapsamı
Toplam 117 denetim çerçevesinde; 26 kahvehane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Bu işlemler sırasında 3 bin 964 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Ele Geçirilenler
Denetim ve aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 167 adet tabanca fişeği, 41 adet sentetik ecza hapı, 80 adet extacy, 37.41 gram bonzai, 4.22 gram metamfetamin, 19.17 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.
Trafik Denetimleri
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 816 araç kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 8 KİŞİ YAKALANDI.