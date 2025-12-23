DOLAR
Çorum'da Denetimlerde 8 Kişi Yakalandı: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da 12-22 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı; çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:29
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-22 Aralık tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı.

Denetim Kapsamı

Toplam 117 denetim çerçevesinde; 26 kahvehane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Bu işlemler sırasında 3 bin 964 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Ele Geçirilenler

Denetim ve aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 167 adet tabanca fişeği, 41 adet sentetik ecza hapı, 80 adet extacy, 37.41 gram bonzai, 4.22 gram metamfetamin, 19.17 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Trafik Denetimleri

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 816 araç kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

