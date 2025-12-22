DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,34 -0,39%
ALTIN
6.103,19 -2,19%
BITCOIN
3.824.245,99 -1,23%

Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı

Düzce'de kediye çarpmamak için manevra yapan taksi, park halindeki araca çarpıp yan yattı; yaralanma yok, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:44
Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı

Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı

Kaza Detayları

Düzce'de Y.A. yönetimindeki 81 T 1009 plakalı taksi, Yenimahalle Hürriyet Caddesi üzerinde seyrederken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu taksi, park halindeki 34 YZC 85 plakalı araca çarparak yan yattı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı, yalnızca maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Görüntüler ve Sonrası

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde taksinin manevra yaparak park halindeki araca çarptığı ve yan yattığı anlar yer alıyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE’DE ÖNÜNE ÇIKAN KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TİCARİ TAKSİ PARK HALİNDEKİ ARACA...

DÜZCE’DE ÖNÜNE ÇIKAN KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TİCARİ TAKSİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DEVRİLDİ.

DÜZCE’DE ÖNÜNE ÇIKAN KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TİCARİ TAKSİ PARK HALİNDEKİ ARACA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Çorlu'da İçki Şişesiyle Yaralama: Şüpheli Tutuklandı
3
Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı
4
Vali Eldivan, Yerlikaya Başkanlığındaki Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısına Katıldı
5
Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü
6
Batman Beşiri Yolu'nda Otobüs ile Çekici Çarpıştı: 11 Yaralı
7
Diyarbakır'da işçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi