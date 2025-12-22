Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı

Kaza Detayları

Düzce'de Y.A. yönetimindeki 81 T 1009 plakalı taksi, Yenimahalle Hürriyet Caddesi üzerinde seyrederken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu taksi, park halindeki 34 YZC 85 plakalı araca çarparak yan yattı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı, yalnızca maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Görüntüler ve Sonrası

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde taksinin manevra yaparak park halindeki araca çarptığı ve yan yattığı anlar yer alıyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE’DE ÖNÜNE ÇIKAN KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TİCARİ TAKSİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DEVRİLDİ.