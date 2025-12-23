Kayseri Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Araçlardan Biri Yan Yattı, Diğeri Takla Attı

Kaza ve müdahale

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarak, diğeri ise takla attı.

Kaza, Ş.A. idaresindeki 38 EA 823 plakalı Tofaş ile T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı Fiat arasında gerçekleşti. Olayda her iki otomobilde bulunan 2 sürücü yaralandı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı 2 sürücüyü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, çalışmaların ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

