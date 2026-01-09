Bilecik'te Aranan Şahıs Yakalandı — 2 Yıl 1 Ay Hapis

Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
Jandarma operasyonunda uyuşturucu suçundan aranan İ. T. tutuklandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Erkoca Köyü mevkiinde araması bulunan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan İ. T. isimli şahsı yakaladı.
Yakalanan şahsın 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlenmiş olup, tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
