Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi

Bilecik’te Kaçakçılığa Darbe: Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalarda kaçakçılık organizasyonlarına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda 54.940 adet doldurulmuş makaron, 40.000 adet bandrolsüz makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin kararlı mesajı

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi. Soruşturmanın ve operasyonların devam ettiği aktarıldı.

