Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi

Bilecik ve Bozüyük’te düzenlenen operasyonda 54.940 doldurulmuş, 40.000 bandrolsüz makaron ile 80 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi; 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:33
Bilecik’te Kaçakçılığa Darbe: Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalarda kaçakçılık organizasyonlarına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda 54.940 adet doldurulmuş makaron, 40.000 adet bandrolsüz makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin kararlı mesajı

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi. Soruşturmanın ve operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

