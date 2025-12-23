Greta Thunberg Londra'da Palestine Action Destek Pankartıyla Gözaltına Alındı

Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg, İngiliz hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği Filistin destekçisi Palestine Action (Filistin Eylemi) grubuna destek pankartı açtığı gerekçesiyle Londra'da polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Başkentte bazı göstericiler, İngiltere hükümetinin Palestine Action grubunu yasaklamasını protesto etmek için 2 Kasım'dan bu yana açlık grevini sürdürüyor. Bu sabah, İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'in İngiltere koluna hizmet veren bir sigorta şirketi binasına yönelik eylem düzenlendi. Londra polisinin açıklamasına göre, yerel saatle 07.00 civarında çekiç ve kırmızı boya kullanılarak binada hasar oluşturuldu ve olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinden kısa süre sonra olay yerine gelen Greta Thunberg, açlık grevi yapan göstericilere ve Palestine Action grubuna desteğini teyit ederek "Filistin Eylemi grubu mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" yazılı pankart açtı. Yetkililer, Thunberg'in pankartı nedeniyle müdahale ettiğini ve ünlü aktivistin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "22 yaşında bir kadın olay yerinde 2000 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 13. maddesine aykırı şekilde yasaklı bir grubu destekleyen bir nesne sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Eylemi'nin geçmişi ve yasal düzenleme

Filistin Eylemi grubu, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle tanınmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında grup üyeleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne girerek Orta Doğu operasyonlarında kullanıldığı iddiasıyla iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüşlerdi.

Bu gelişmelerin ardından İngiltere hükümeti, örgütü 5 Temmuz itibariyle yasaklı örgütler listesine aldı. Hükümetin düzenlemesiyle, Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenler 14 yıla kadar hapisle karşılaşabilirken, grubun adını taşıyan tişört giymek veya rozet takmak gibi eylemler 6 aya kadar hapis cezasına yol açabilecek hukuki yaptırımlara tabi tutuldu.

İngiltere'deki Filistin destekçileri ise hükümeti İsrail ile işbirliğinden uzaklaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

