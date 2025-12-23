İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Ulaştı: Ağır Vasıtalar Tedirginlik Yarattı
İstanbul’da trafik yoğunluğu, yağışın etkisiyle mesai çıkışında belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulaması verilerine göre, saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı.
Yoğunluk Noktaları
E-5 Karayolu üzerinde, Halıcıoğlu’nda Ankara istikametinde ve Beylikdüzü’nde Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla eve gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre bekledi ve trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Ağır Vasıtalar ve Sürücü Talepleri
İş çıkış saatinde trafikte bulunan kamyon ve ağır vasıtalar dikkat çekti. Uzun süre trafikte bekleyen sürücüler, mesai çıkışında trafiğe çıkan ağır vasıtaların denetlenmesini talep etti.
