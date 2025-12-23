DOLAR
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Ulaştı: Ağır Vasıtalar Tedirginlik Yarattı

İstanbul’da yağışla birlikte trafik yoğunluğu mesai çıkışında yüzde 90’a yükseldi; E-5 Karayolu ve ağır vasıtaların trafikte olması sürücülerin tepkisini çekti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:28
İstanbul’da trafik yoğunluğu, yağışın etkisiyle mesai çıkışında belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulaması verilerine göre, saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Yoğunluk Noktaları

E-5 Karayolu üzerinde, Halıcıoğlu’nda Ankara istikametinde ve Beylikdüzü’nde Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla eve gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre bekledi ve trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ağır Vasıtalar ve Sürücü Talepleri

İş çıkış saatinde trafikte bulunan kamyon ve ağır vasıtalar dikkat çekti. Uzun süre trafikte bekleyen sürücüler, mesai çıkışında trafiğe çıkan ağır vasıtaların denetlenmesini talep etti.

