Ayvalık'ta Ev Yangını: Altınova Mahallesi'ndeki Daire Küle Döndü

Olay yerinde müdahale ve soruşturma sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü. Olay, Altınova Mahallesi Başkomutan Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın alt katındaki dairede meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AYVALIK’TA EV YANGINI