Ayvalık'ta Ev Yangını: Altınova Mahallesi'ndeki Daire Küle Döndü

Altınova Mahallesi Başkomutan Atatürk Bulvarı'nda çıkan yangında bir daire küle döndü. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği müdahale etti; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:49
Olay yerinde müdahale ve soruşturma sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü. Olay, Altınova Mahallesi Başkomutan Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın alt katındaki dairede meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

