Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı; 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:41
Operasyon ve gözaltılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırdığı tespit edilen bir göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizasyonun yöneticisi konumunda bulunan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

