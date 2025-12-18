Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama
Operasyon ve gözaltılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırdığı tespit edilen bir göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Adli süreç
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizasyonun yöneticisi konumunda bulunan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.