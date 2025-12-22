Bolu-Abant Yolunda Otomobil Takla Attı — Akçaalan'da Kaza

Bolu-Abant Yolunda Otomobil Takla Attı
Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki Akçaalan mevkiinde, yağışlı hava nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil şarampole savrularak takla attı.
Yaralılar ve ilk müdahale
Kazada araçtaki vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar gerçekleştirdi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güvenlik ve soruşturma
Sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edilirken, jandarma ekipleri bölgedeki trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
