Bolu-Abant Yolunda Otomobil Takla Attı — Akçaalan'da Kaza

Bolu-Abant yolunun Akçaalan mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole savrularak takla attı; hafif yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:29
Bolu-Abant Yolunda Otomobil Takla Attı

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki Akçaalan mevkiinde, yağışlı hava nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil şarampole savrularak takla attı.

Yaralılar ve ilk müdahale

Kazada araçtaki vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar gerçekleştirdi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik ve soruşturma

Sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edilirken, jandarma ekipleri bölgedeki trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

