Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda M.O. (24) gözaltına alındı; 19 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:56
Operasyonun ayrıntıları

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.O. (24)'nun üstünü ve ikametini aradı.

Aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 19 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

