Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı
Operasyonun ayrıntıları
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.O. (24)'nun üstünü ve ikametini aradı.
Aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 19 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
