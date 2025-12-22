Samsun’da Sınıf Öğretmeni Mehmet Muslu (56) Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Samsun’da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti

Samsun Atakum İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Mehmet Muslu (56), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eğitim camiasında üzüntü

Muslu’nun vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Olayın ardından Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merhuma Allah’tan rahmet dilendi ve ailesine, yakınlarına ile eğitim camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

Cenaze bilgileri

Merhum öğretmenin cenazesinin, Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen köyünde, öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

