Samsun’da Sınıf Öğretmeni Mehmet Muslu (56) Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Samsun Atakum İlkokulu öğretmeni Mehmet Muslu (56), kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede vefat etti; cenazesi Ordu Kumru Eskiçokdeğirmen köyünde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:58
Samsun Atakum İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Mehmet Muslu (56), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eğitim camiasında üzüntü

Muslu’nun vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Olayın ardından Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merhuma Allah’tan rahmet dilendi ve ailesine, yakınlarına ile eğitim camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

Cenaze bilgileri

Merhum öğretmenin cenazesinin, Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen köyünde, öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

