Bolu Göynük’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Göynük'te park halindeki 14 ADM 936 plakalı otomobil, Orhan Çalış Caddesi'nde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:49
Bolu Göynük’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu Göynük’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Berat D.'ye ait 14 ADM 936 plakalı otomobil, İlçe Özel İdare binası önüne park edildikten kısa süre sonra duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, rüzgarın da etkisiyle tamamen yanmaya başladı.

Müdahale ve Sonuç

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE...

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Zatüre Vakalarında Artış: Dr. Demet Çetin Uyardı
2
Arnavutköy'de GBT'de 'Aranıyor' Kaydıyla Yakalanan Şüpheli B.Ö. (23)
3
Adana'da Belediye Yolu Kapatıp Alternatifı Açtı: Sürücüler 5 Bin TL Zarar
4
Adana Feke'de Yangın: Caner Avşar'ın Evi ve Ahırı Küle Döndü
5
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama
7
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları