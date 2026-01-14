Bolu Göynük’te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Berat D.'ye ait 14 ADM 936 plakalı otomobil, İlçe Özel İdare binası önüne park edildikten kısa süre sonra duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, rüzgarın da etkisiyle tamamen yanmaya başladı.

Müdahale ve Sonuç

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

