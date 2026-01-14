Adıyaman'da 'Silahlı Örgüt' ve 'Nitelikli Yağma' Operasyonu: 22 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' iddialarıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:39
Adıyaman'da 'Silahlı Örgüt' ve 'Nitelikli Yağma' Operasyonu: 22 Gözaltı

Adıyaman'da 'Silahlı Örgüt' ve 'Nitelikli Yağma' Operasyonu

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Toplam 385 polisin katıldığı çalışmada tespit edilen şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi. İkamet, iş yeri ve araçlarda geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Deliller

Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller yer aldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

22 şüpheli şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve süreç savcılık nezaretinde sürdürülüyor.

ADIYAMAN’DA, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK" VE "NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇLARI İŞLEDİĞİ...

ADIYAMAN’DA, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK" VE "NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇLARI İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

ADIYAMAN’DA, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK" VE "NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇLARI İŞLEDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Yerköy’de Kaçak Alkol Operasyonu: 85 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
2
Gaziantep'te 626 Terör Operasyonu, 662 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Şanlıurfa'da 126 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi — 3 Gözaltı
4
Aydın Efeler'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
5
Afyonkarahisar'da Jandarma Yakaladı — Uyuşturucu Ticaretinden Aranan T.E. Tutuklandı
6
Çanakkale'de Kuyumcudan Milyonluk Vurgun: Turan Kuyumculuk Sahibi ve Oğlu Kayboldu
7
Muş'ta Tipide Mahsur Kalan Keçi Sürüsü 4 Saatlik Zorlu Yolculukla Köye Getirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları