Adıyaman'da 'Silahlı Örgüt' ve 'Nitelikli Yağma' Operasyonu: 22 Gözaltı

Adıyaman'da 'Silahlı Örgüt' ve 'Nitelikli Yağma' Operasyonu

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Toplam 385 polisin katıldığı çalışmada tespit edilen şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi. İkamet, iş yeri ve araçlarda geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Deliller

Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller yer aldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

22 şüpheli şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve süreç savcılık nezaretinde sürdürülüyor.

