Boyabat’ta 2025 Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Muhtarlarla Ele Alındı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 2025 yılı boyunca yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı kapsamlı bir toplantıda değerlendirildi.

Toplantı Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Derneği’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, özellikle suçların erken fark edilmesi ve zamanında bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Öne Çıkan Başlıklar

Uyuşturucu ve diğer asayiş suçlarıyla mücadelede şüpheli durumların tespiti ve ilgili birimlere hızlı bildirim yapılmasının önemi öne çıktı.

Mahalle bekçileriyle iletişimin güçlendirilmesi, mahallelerdeki kamu hizmetleri ve ihtiyaçların belirlenmesi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Abartı egzoz kaynaklı gürültü kirliliği ve vatandaş şikâyetlerine yönelik alınan önlemler ile uygulamalar masaya yatırıldı.

Ortak kullanım alanlarında, özellikle parklarda huzur ve düzenin sağlanması amacıyla denetimlerin artırılması ve uygulama yöntemleri tartışıldı. Muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri dinlendi.

Katılımcılar ve Yetkililerin Açıklamaları

Toplantıda, Vali Mustafa Özarslan mahalle bazlı güvenlik ve asayiş hizmetlerinin kolluk kuvvetleriyle daha etkin, koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için istişarelerde bulundu.

Vali Özarslan’a toplantıda Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin eşlik etti.

