Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli U.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

