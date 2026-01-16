Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

İzmir Buca'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mühimmat ele geçirildi; şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:21
Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli U.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA RUHSATSIZ...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA RUHSATSIZ TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

