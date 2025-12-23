DOLAR
Bursa-Çanakkale yolunda hurdaya dönen araç: Sürücü hafif yaralı

Bursa-Çanakkale istikametinde aydınlatma direğine çarpan 10 ATK 886 plakalı otomobil hurdaya döndü; sürücü hafif yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:00
Kaza anı ve müdahale

Bursa-Çanakkale istikametinde seyreden bir otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu araç hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre trafik akışı, kazanın ardından bir süre aksadı.

Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve çarpmanın şokuyla araçtan çıkarak bir süre yere uzandığı bildirildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale etti. Kaza yapan aracın plakası 10 ATK 886 olarak kayda geçti.

Yetkililer, olay yerindeki çalışmaların yaklaşık bir saat sürdüğünü, trafik akışının bu sürenin ardından normale döndüğünü bildirdi. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

