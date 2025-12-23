Bursa-Çanakkale yolunda hurdaya dönen araç: Sürücü hafif yaralı

Kaza anı ve müdahale

Bursa-Çanakkale istikametinde seyreden bir otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu araç hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre trafik akışı, kazanın ardından bir süre aksadı.

Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve çarpmanın şokuyla araçtan çıkarak bir süre yere uzandığı bildirildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale etti. Kaza yapan aracın plakası 10 ATK 886 olarak kayda geçti.

Yetkililer, olay yerindeki çalışmaların yaklaşık bir saat sürdüğünü, trafik akışının bu sürenin ardından normale döndüğünü bildirdi. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA-ÇANAKKALE İSTİKAMETİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF YARALI OLARAK ATLATTI.