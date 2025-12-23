DOLAR
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de 12 Ekim 2024'teki 'yan bakma' kavgasında 1 kişi öldü; baş sanığa müebbet, diğer sanıklara ise 12 yıl 6 ay hapis verildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:24
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde karar: Müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis

Dava ve karar

Kayseri'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili karar, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. Olay, 12 Ekim 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir restoranda gece yarısı iki grup arasında çıktı.

Soruşturmada, tutuklu sanık Ahmet E.Ü. tarafından bıçaklanan Hakan K. yaşamını yitirmiş, K.D. ise yaralanmıştı. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet E.Ü., avukatı, tutuksuz sanıkların avukatları ile Hakan K.'nın yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Ahmet E.Ü., annesine ve ablasına yönelik küfürler nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, öldürme kastı olmadığını söyledi ve mağdur yakınlarından kendisini affetmelerini istedi.

Mahkeme hükmü

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet E.Ü.'ye Hakan K.'ya yönelik eyleminden dolayı müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı 10 yıl hapis cezasına hükmedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklar A.T., N.B., Ö.F.K., S.E. ve S.E. hakkında ise mahkeme, Hakan K.'nın ölümüyle ilgili "öldürmeye yardım" suçlamasıyla ayrı ayrı 8 yıl 4 ay, K.D.'nin yaralanması eylemi nedeniyle 4 yıl 2 ay olmak üzere her bir sanığa toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında da yurt dışı yasağının devamına karar kıldı.

Duruşma sonrası gerginlik

Kararın açıklanmasının ardından Hakan K.'nın yakınları, tutuklu sanık Ahmet E.Ü.'ye tepki gösterdi. Duruşma salonunun bulunduğu koridora alınmayan taraf yakınları arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek olayı büyümeden sonlandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

