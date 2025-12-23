Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
Vatandaşların sağlıklı ürünlere erişimi için kapsamlı denetim
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 266 market'i denetledi. Denetimler, Zabıta Müdürü Mehmet Polat ve ekiplerince gerçekleştirildi.
İncelemelerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalara karşı sıkı tedbirler alındı.
Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı; söz konusu ürünlere el konularak çöp depolama sahasında imha edildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.
TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATAN MARKETLERE ZABITA MÜDAHALESİ