Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu

Erzincan Zabıtası, 266 markette gramaj, fiyat ve son kullanma tarihlerini denetledi; 2 işletmede süreyi geçmiş ürünlere el konuldu ve imha edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:33
Vatandaşların sağlıklı ürünlere erişimi için kapsamlı denetim

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 266 market'i denetledi. Denetimler, Zabıta Müdürü Mehmet Polat ve ekiplerince gerçekleştirildi.

İncelemelerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalara karşı sıkı tedbirler alındı.

Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı; söz konusu ürünlere el konularak çöp depolama sahasında imha edildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

