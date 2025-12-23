DOLAR
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iddia: uyuşturucu tahlil sonuçları para karşılığı 'temiz' gösterildi; 8'i sağlık personeli 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:24
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahlil skandalı iddiası

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında uyuşturucu kullanan şahısların tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla işlem başlatıldı.

Operasyon: 8'i sağlık çalışanı 30 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, 8’i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

Takip ve operasyon detayları

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma ve adli işlemlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili resmi soruşturma devam ederken, yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

