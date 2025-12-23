DOLAR
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat

Kayseri'de 11 Haziran 2025'teki operasyonda yargılanan iki isimden İ.Y. 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin TL ceza alırken, A.Ç. beraat etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:06
Kayseri'de 11 Haziran 2025 tarihinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde çıktığı iddiasıyla yargılanan A.Ç. ile İ.Y., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanıklar A.Ç. ve İ.Y. ile avukatları hazır bulundu; tanık beyanları dinlendi. Sanıklardan A.Ç., "Beraatimi istiyorum" derken, İ.Y. suçlamayı reddederek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonucunda A.Ç.'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi. Diğer sanık İ.Y. hakkında ise 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin TL adli para cezası verildi.

Karar, Kayseri'de yürütülen uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği bir süreçte geldi; mahkeme gerekçesi ve olası istinaf süreçleriyle ilgili ayrıntılar ise resmi tutanaklarda yer alacak.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

