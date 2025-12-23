Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis

Mahkeme kararı: A.Ç. beraat etti, İ.Y. cezaya çarptırıldı

Kayseri'de 11 Haziran 2025 tarihinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde çıktığı iddiasıyla yargılanan A.Ç. ile İ.Y., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanıklar A.Ç. ve İ.Y. ile avukatları hazır bulundu; tanık beyanları dinlendi. Sanıklardan A.Ç., "Beraatimi istiyorum" derken, İ.Y. suçlamayı reddederek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonucunda A.Ç.'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi. Diğer sanık İ.Y. hakkında ise 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin TL adli para cezası verildi.

Karar, Kayseri'de yürütülen uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği bir süreçte geldi; mahkeme gerekçesi ve olası istinaf süreçleriyle ilgili ayrıntılar ise resmi tutanaklarda yer alacak.

KAYSERİ’DE İKİ SANIĞIN YARGILANDIĞI UYUŞTURUCU DAVASINDA BİR SANIK BERAAT ALIRKEN, DİĞER SANIK İSE 15 YIL 9 AY HAPİS VE 165 BİN TL ADLİ PARA CEZASI ALDI.