Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı

Kayseri'de 'kasten öldürme' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z. (42) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:41
Emniyet ekipleri operasyonla yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z. (42) isimli şahıs yakalandı.

Operasyonu, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Şahsın, 'kasten öldürme' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilerin talimatıyla cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

