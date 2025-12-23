Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
Emniyet ekipleri operasyonla yakaladı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z. (42) isimli şahıs yakalandı.
Operasyonu, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Şahsın, 'kasten öldürme' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından hüküm giydiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilerin talimatıyla cezaevine teslim edildi.
