Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

Mudanya Hasköy'de belediyenin yıkım girişimi, mahalle sakinlerinin yaklaşık 30 traktörle kurduğu barikatla ertelendi; imar sorunları ve davalar gündemde.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:43
Mahalle sakinleri, belediyenin yıkım çalışmasını traktörlerle engelledi; imar planı ve mülkiyet tartışmaları sürüyor.

Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Mahallesinde bugün Mudanya Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirmek istediği yıkım girişimi, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine ertelendi. Belediye ekiplerinin alana ulaşmasını engellemek isteyen vatandaşlar, yıkımın önüne ve çevresine yaklaşık 30 traktörle barikat kurdu.

Kurulan barikat nedeniyle bölgeye giriş yapamayan belediye ekipleri, bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı. Olayın ardından alınan bilgiye göre, yıkım kararı daha ileri bir tarihe değil pazartesi gününe ertelendi.

Hasköy Muhtarı Levent Aşçı, mahallenin uzun yıllardır devam eden imar sorunlarına dikkat çekti. Aşçı, 2009 yılında yapılan imar planının aradan geçen 16 yıla rağmen uygulanmadığını, bunun sonucunda vatandaşların ruhsat ve yasal yapı başvurusu yapamadığını belirtti.

Muhtar Aşçı, Hasköy’ün 2005 yılında köy statüsünden mahalleye dönüşmesi sırasında köy tüzel kişiliğine ait 150'den fazla arsanın Mudanya Belediyesi’ne geçtiğini ve bu arsaların tamamının satıldığını söyledi. Satış gelirleriyle mahallenin altyapı ve imar sorunlarının çözülebileceğini, ancak bugüne kadar somut bir çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Aşçı, bugün yıkım kararı alınan yapının köy yerleşik alanı içerisinde, vatandaşın kendi ihtiyacı için yaptığı bir yapı olduğunu ve yıkım kararının belediye encümeni tarafından alındığını, buna rağmen mahkeme süreci tamamlanmadan uygulamaya geçilmek istendiğini kaydetti. Haberde yer alan bilgilere göre, söz konusu davanın yarın görülmesi planlanıyordu; yaşanan gerginlikler sonrasında uygulama ertelendi.

Muhtar, mahallenin nüfusunun yaklaşık bin 300 olduğunu belirterek, imar uygulamaları hayata geçirilmediği için vatandaşların kaçak yapılaşmaya mecbur bırakıldığını savundu. Geçmişte tarım arazileri ve zeytinlikler üzerine yapılan yapıların işlem görmediğini, buna karşın yerleşik alan içindeki yapılara yönelik yıkım kararlarının tepkiye yol açtığını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise Mudanya Belediyesi’nden imar uygulamalarının acilen hayata geçirilmesini, yıkımların durdurulmasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor.

