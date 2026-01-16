Bursa'da 1000 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Bursa Nilüfer'de düzenlenen operasyonda S.R.Ç. ve M.Y.'ye ait depo ve araçta 1000 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:08
Bursa'da 1000 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Bursa'da 1000 litre sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Nilüfer'de depo ve araçta yapılan aramada ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1000 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilere yönelik titiz bir çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında, S.R.Ç. isimli şahsa ait depoda ve M.Y. isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli mercilere sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

