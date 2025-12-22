Bursa'da 12 Milyon TL'lik Gümrük Kaçağı Otomobil Parçaları Ele Geçirildi

Operasyon ve soruşturma detayları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, gümrük kaçağı oto ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde, trafikten çekilmiş araçların yurt dışından getirilen benzer araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü ve bazı yurt dışı menşeili araçların turistik amaçla ülkeye sokulduktan sonra süresi dolmasına rağmen yurt dışına çıkarılmayarak parçalarına ayrıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler ve gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz işlemlerin yapıldığı iş yerine düzenlenen operasyonda, K.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan; 4 adet sökülmüş vaziyette motor bloğu, 2 adet elektrikli araç motoru, 4 adet elektrikli araç bataryası ile çok sayıda araç iç ve dış parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.

