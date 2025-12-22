DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,14%
ALTIN
6.074,08 -1,7%
BITCOIN
3.828.961,04 -1,34%

Bursa'da 12 Milyon TL'lik Gümrük Kaçağı Otomobil Parçaları Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi, K.D. gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:49
Bursa'da 12 Milyon TL'lik Gümrük Kaçağı Otomobil Parçaları Ele Geçirildi

Bursa'da 12 Milyon TL'lik Gümrük Kaçağı Otomobil Parçaları Ele Geçirildi

Operasyon ve soruşturma detayları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, gümrük kaçağı oto ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde, trafikten çekilmiş araçların yurt dışından getirilen benzer araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü ve bazı yurt dışı menşeili araçların turistik amaçla ülkeye sokulduktan sonra süresi dolmasına rağmen yurt dışına çıkarılmayarak parçalarına ayrıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler ve gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz işlemlerin yapıldığı iş yerine düzenlenen operasyonda, K.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan; 4 adet sökülmüş vaziyette motor bloğu, 2 adet elektrikli araç motoru, 4 adet elektrikli araç bataryası ile çok sayıda araç iç ve dış parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.

BURSA’DA 12 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI OTOMOBİL PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA 12 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI OTOMOBİL PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA 12 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI OTOMOBİL PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı
2
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
3
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
4
Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku
6
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu
7
Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu