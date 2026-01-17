Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi

Bursa Osmangazi'de Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında saat 01.00'de çıkan yangın, itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü; işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 06:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 06:11
Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi

Bursa'da çay ocağında gece yarısı yangın

Osmangazi'de panik ve hızlı müdahale

Bursa’da Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çay ocağında uyuduğu öğrenilen işletme sahibi, durumu fark eder etmez kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak alevlerden son anda kurtuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının etkisiyle apartmanın birinci katında yaşayan bir kadın panik geçirerek rahatsızlandı; sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle çay ocağı ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'DA ÇAY OCAĞINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK...

BURSA'DA ÇAY OCAĞINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

BURSA'DA ÇAY OCAĞINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi
2
Ankara'da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya Gazipaşa'da Araçta Yanmış Ceset: 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
5
Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı
6
Dilek İmamoğlu: 'Tarafsız ve tutuksuz yargılama istiyoruz'
7
Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — 02 AAP 674

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları