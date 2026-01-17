Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi

Bursa'da çay ocağında gece yarısı yangın

Osmangazi'de panik ve hızlı müdahale

Bursa’da Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çay ocağında uyuduğu öğrenilen işletme sahibi, durumu fark eder etmez kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak alevlerden son anda kurtuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının etkisiyle apartmanın birinci katında yaşayan bir kadın panik geçirerek rahatsızlandı; sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle çay ocağı ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

