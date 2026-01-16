Bursa'da Korupark AVM Otoparkında Gençler Arasında Kavga

Bursa Korupark AVM otoparkında çıkan kavgada bir genç yerde tekmelendi; vatandaşlar müdahale etti, görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:31
Korku dolu anlar: Sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Korupark AVM otoparkında meydana gelen olay, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gençler arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda tekme ve yumruğa döndü. Görüntülerde, grubun bir kişiyi ortalarına aldığı ve yerde yatan gence peş peşe tekme attığı görülüyor.

Vatandaşların araya girmesiyle kavgaya karışan gençler dağıldı. Olayın ardından çekilen görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

