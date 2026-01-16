Bursa'da Korupark AVM Otoparkında Gençler Arasında Kavga

Korku dolu anlar: Sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Korupark AVM otoparkında meydana gelen olay, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gençler arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda tekme ve yumruğa döndü. Görüntülerde, grubun bir kişiyi ortalarına aldığı ve yerde yatan gence peş peşe tekme attığı görülüyor.

Vatandaşların araya girmesiyle kavgaya karışan gençler dağıldı. Olayın ardından çekilen görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

