Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Kocaeli Kartepe'de direğe çarpan 41 ASM 894 plakalı Chery hurdaya döndü; sürücü Y.Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:07
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Kartepe'de direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, direğe çarpan araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 41 ASM 894 plakalı Chery marka SUV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu, direksiyon koptu ve araç adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafikte kısa süreli kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE TELEFON DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN, KAZADA YARALANAN...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE TELEFON DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN, KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE TELEFON DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN, KAZADA YARALANAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları