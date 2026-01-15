Kartepe'de direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, direğe çarpan araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 41 ASM 894 plakalı Chery marka SUV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu, direksiyon koptu ve araç adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafikte kısa süreli kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

