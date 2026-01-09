Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki orman yangınlarını büyütmek amacıyla yeni yangın çıkardığı iddia edilen tutuklu eski astsubay Ufuk A. (31) hakkında savcı, en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası istedi.

İddianameye göre olayın seyri

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 27 Temmuz tarihinde kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla Harmancık-Orhaneli kavşağındaki petrol istasyonuna gittiği, saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su10 litre benzin doldurduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkisine giderek bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespitine yer verildi.

Yakalanma ve deliller

Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında yaralanması üzerine Harmancık Devlet Hastanesine başvurduğu ve ayakta tedavi edildiği, pansuman sonrasında kaldığı apart önünde vatandaşların duruma şüpheyle yaklaşması üzerine polise haber verilmesiyle yakalandığı kaydedildi.

İncelemede, sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzin bulunduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde pansuman izleri görüldüğü bildirildi. İddianamede, sanığın kolluk ve savcılıktaki beyanlarında suçlamaları kabul ettiği de yer aldı.

Bilirkişi ve örgüt bağlantısı incelemesi

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, çıkan yangın sonucunda çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü ve yangının çıkış sebebinin kundaklama olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede ayrıca, sanığın daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu için olayda terör örgütü bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı, ancak sanığın suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Savcının ceza talebi

Cumhuriyet savcısı, devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla kasten yangın çıkardığı belirlenen sanığın en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

BURSA'NIN HARMANCIK VE ORHANELİ İLÇELERİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA MÜDAHALEYİ GECİKTİRMEK AMACIYLA YENİ BİR YANGIN ÇIKARDIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANAN FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ASTSUBAY HAKKINDA SAVCILIK 15 YIL HAPİS CEZASI TALEP ETTİ.