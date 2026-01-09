Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi

Bursa'da orman yangınlarını büyütmekle suçlanan tutuklu eski astsubay Ufuk A. için savcı en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:43
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi

Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki orman yangınlarını büyütmek amacıyla yeni yangın çıkardığı iddia edilen tutuklu eski astsubay Ufuk A. (31) hakkında savcı, en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası istedi.

İddianameye göre olayın seyri

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 27 Temmuz tarihinde kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla Harmancık-Orhaneli kavşağındaki petrol istasyonuna gittiği, saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su10 litre benzin doldurduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkisine giderek bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespitine yer verildi.

Yakalanma ve deliller

Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında yaralanması üzerine Harmancık Devlet Hastanesine başvurduğu ve ayakta tedavi edildiği, pansuman sonrasında kaldığı apart önünde vatandaşların duruma şüpheyle yaklaşması üzerine polise haber verilmesiyle yakalandığı kaydedildi.

İncelemede, sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzin bulunduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde pansuman izleri görüldüğü bildirildi. İddianamede, sanığın kolluk ve savcılıktaki beyanlarında suçlamaları kabul ettiği de yer aldı.

Bilirkişi ve örgüt bağlantısı incelemesi

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, çıkan yangın sonucunda çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü ve yangının çıkış sebebinin kundaklama olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede ayrıca, sanığın daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu için olayda terör örgütü bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı, ancak sanığın suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Savcının ceza talebi

Cumhuriyet savcısı, devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla kasten yangın çıkardığı belirlenen sanığın en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

BURSA'NIN HARMANCIK VE ORHANELİ İLÇELERİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA...

BURSA'NIN HARMANCIK VE ORHANELİ İLÇELERİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA MÜDAHALEYİ GECİKTİRMEK AMACIYLA YENİ BİR YANGIN ÇIKARDIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANAN FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ASTSUBAY HAKKINDA SAVCILIK 15 YIL HAPİS CEZASI TALEP ETTİ.

BURSA'NIN HARMANCIK VE ORHANELİ İLÇELERİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
5
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
6
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza
7
KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları