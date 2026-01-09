Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç motorundan başlayan yangın markete sıçradı; sürücü kurtuldu, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:52
Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde saat 14.00'te meydana gelen olayta sürücü kurtuldu, itfaiye müdahale etti

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken motorundan duman çıkan hafif ticari araç, kısa sürede alev topuna döndü. Alevler, aracın önünde bulunan markete sıçradı; yangın, önce vatandaşların müdahalesi ardından itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Olay, Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Araç sürücüsü Aykut Ç.'nin hakimiyetindeki araçta motor bölümünden duman çıktığı belirtildi. Sürücü kendini dışarı atarken, çevredeki vatandaşlar yangına yangın tüpleriyle müdahale etti ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin yan binaya sıçramasını engelledi. Alev topuna dönen araçtan geriye yalnızca demir yığınları kaldı; çevredeki markette ise hasar oluştu.

Aracın alev aldığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Market sahibi Adem Kavak'ın açıklaması:

"Araç yukarıdan geliyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkadaşlarım arabayı çekemez miyiz hayır dedi. Bir tane araba alev almaya başladı. 3, 4 patlama oldu. O sırada itfaiyeyi aradık işte onlar gelene kadar araba kül oldu, dükkan zarar gördü. Gördüğünüz gibi komple yandı temizledim ama hala geçmedi olay bundan ibaret. Zararımı firma karşılamıyor polis arkadaşa söyledim kendileri de dava açacaksınız dedi. Bakalım davacı olacağız. Çok şükür yaralanan yok can kaybı yok bir şey yok en önemlisi olan da bu gerisi Allah kerim bakacağız işte"

İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan veya can kaybı olmadığı bildirildi; soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

