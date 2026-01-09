Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda 10 bin adet içime ve satışa hazır halde makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronların içi tütünle doldurulmuş olduğu belirlenirken, söz konusu ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltılar ve Yasal Süreç

Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

