Sapanca'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Göl Mahallesi - Sakarya Caddesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti.

A. S. (47) idaresindeki 16 AES 338 plakalı otomobil ile K.K. (36) idaresindeki 34 NST 604 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.S. (47), A.S.(10) ve G.K.(33) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

