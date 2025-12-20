DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Sapanca'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Sapanca'da Göl Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:53
Sapanca'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Göl Mahallesi - Sakarya Caddesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti.

A. S. (47) idaresindeki 16 AES 338 plakalı otomobil ile K.K. (36) idaresindeki 34 NST 604 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.S. (47), A.S.(10) ve G.K.(33) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025