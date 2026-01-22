Bursa'da Gümrük Kaçağı Otomobil Operasyonu: 3,5 Milyon TL'lik 2 Araç Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil ticareti yapan şüpheli yakalandı, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 araç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:48
Bursa polisi, gümrük kaçağı otomobil ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

Operasyonun Kapsamı ve Yöntemi

Soruşturmayı yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakından takip sonucu önemli bulgular elde etti. Turistik kolaylıklar kapsamında yurt dışından getirilen ve belirli süre sonunda tekrar yurt dışına çıkarılması gereken araçların, kimlik bilgileri ve özellikleri değiştirilerek yurtiçi piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Yakalanma ve Ele Geçirilenler

Şüphelilerin tespitine yönelik İznik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda M.O. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

