Söke'de Sağanak: Dereler Taştı, Sokaklar Göle Döndü

Söke'de Sağanak Hayatı Felç Etti: Dereler Taştı, Sokaklar Göle Döndü

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, derelerin taşmasına ve birçok cadde ile sokağın su altında kalmasına neden oldu.

Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle ilçe genelinde sokaklarda su baskınları yaşandı. Dereler, uzun yılların en yüksek debisine ulaşarak yataklarına sığmadı.

Söke merkezden geçen çayın seviyesi hızla yükselirken, Atatürk Mahallesi'ndeki Kızılkilise Deresi ile Güllbahçe Mahallesi ve Savuca Mahallesi güzergahındaki derelerde de taşkınlar görüldü. Taşkınlar çevredeki alanlarda ciddi su baskınlarına yol açtı.

Ulaşım Kesildi, Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Sağanak ulaşımı da aksattı. Söke-Aydın kara yolu üzerindeki Argavlı mevkiinde dağdan gelen çamur ve rüsubat yolun kapanmasına ve trafiğin durmasına sebep oldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekipler, ilçe genelinden gelen ihbarlara anında müdahale ediyor.

Ekipler, su baskınları ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

