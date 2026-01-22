Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 30,8 kg Eroin ve 4 Tutuklama

Elazığ’daki operasyonda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:37
Operasyonun detayları ve ele geçirilenler

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bir uyuşturucu sevkiyatının gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine düzenlenen operasyonlarla bağlantılı iki adreste arama yapıldı.

Aramalarda 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ve 10 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ polisi tarafından sürdürülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, batı illerine yapılacak sevkiyatların önlenmesine yönelik titiz takibatla devam ediyor.

