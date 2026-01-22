Bursa’da kaçak tütün operasyonu: 460 kilo tütün yakalandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 460 kilogram tütün, 310 bin adet makaron ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli ve başlatılan soruşturma

Olayla ilgili U.T.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

