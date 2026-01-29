Bursa’da Kimyasal Kaplama Fabrikası Yangını — Drone Görüntüleri

Bursa’da kimyasal kaplama fabrikası alevlere teslim oldu

Sabahın ilk ışıklarıyla dronla kaydedilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olay sonrası sabahın ilk ışıklarıyla dronla çekilen görüntüler, fabrikanın yaşadığı tahribatı net şekilde gösterdi.

Dron kayıtlarında, otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem süreçlerinin yürütüldüğü fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği ve yapının dış yüzeyinin siyah is ve duman izleriyle kaplandığı dikkat çekti. Yangının etkisiyle bazı duvarların yıkıldığı görüldü.

Gece boyunca süren yoğun müdahalenin ardından, itfaiye ve müdahale ekiplerinin soğutma çalışmaları devam etti. Sabah ortaya çıkan tablo, yangının neden olduğu hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının yapılacağını bildirdi ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

