Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında

Şanlıurfa Eyyübiye'de, Gaziantep yönüne giden 63 K 3041 plakalı tır elektrik kontağı sonucu alev aldı; itfaiye yangını kontrol altına aldı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:20
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen tırta yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesi, Akçakale-Batıkent TOKİ Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönüne seyreden 63 K 3041 plakalı tırda, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

Müdahale ve Hasar

Yangını fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangına ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

ŞANLIURFA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

ŞANLIURFA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
5
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
6
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
7
Kars’ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları