Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen tırta yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesi, Akçakale-Batıkent TOKİ Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönüne seyreden 63 K 3041 plakalı tırda, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

Müdahale ve Hasar

Yangını fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangına ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

