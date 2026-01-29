Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de fuhuş pazarlığı sonrası altın, döviz ve ziynet eşyalarını çalan 2 kadın yakalandı; çalınanlar eksiksiz teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:58
Melikgazi’de gerçekleştirilen operasyonla çalıntılar eksiksiz ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, fuhuş pazarlığı sonrasında hırsızlık ve yağma olayına karıştığı öne sürülen iki kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi’ne bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde mağdur M.B. tarafından yapılan şikayet üzerine Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma sonucu şüpheliler L.K. (53) ile Y.K. (28) yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen çalıntılar, mağdura eksiksiz olarak teslim edildi.

Çalınan eşyalar arasında 10 adet gram altın, 5 adet çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1.000 ABD Doları, 400 Euro ve 5.000 TL bulundu.

Şüpheliler hakkında ’Hırsızlık’, ’Fuhşa Yer Temini’ ve ’Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçlarından işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

