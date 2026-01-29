Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı

Bursa Gürsu'da iki genç arasındaki kavga, Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:01
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı

Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı

Bursa'da iki genç, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında başlayan tartışma henüz bilinmeyen bir nedenle kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Görüntüler

İki gencin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, kavgaya karışan kişilerin sokakta mücadele ettiği ve çevredeki insanların durumu izlediği görülüyor.

Bursa'da iki genç sokak ortasında birbirine girdi

Bursa'da iki genç sokak ortasında birbirine girdi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
4
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
5
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
6
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
7
Karacasu’da Seyir Halindeki Ticari Araç Alevlere Teslim Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları