Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı

Bursa'da iki genç, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında başlayan tartışma henüz bilinmeyen bir nedenle kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Görüntüler

İki gencin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, kavgaya karışan kişilerin sokakta mücadele ettiği ve çevredeki insanların durumu izlediği görülüyor.

Bursa'da iki genç sokak ortasında birbirine girdi