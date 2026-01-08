Bursa'da Lodos Faciası: Kestel'de Çöken Duvar 22 Yaşındaki Genci Öldürdü

Olay ve İlk Müdahale

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar çöktü. Çökme sırasında duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gelişmeler ve Soruşturma

Olayın duyulmasıyla birlikte yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı ve bazı kişiler sinir krizi geçirdi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililer, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Lodosun yol açtığı zararın boyutu ve çökme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

