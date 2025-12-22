Karabük'te Elektrikli Araç Ters İstikamette İlerledi — Anlar Kamerada

Karabük-Kastamonu kara yolunda, akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli araç sürücüsü yoğun trafik akışına rağmen ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Görüntüler

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın uzun süre trafiği tehlikeye düşürdüğü, daha sonra bir kavşaktan dönüş yaparak kendi istikametine geçtiği görüldü.

