DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,35 -0,39%
ALTIN
6.108,69 -2,28%
BITCOIN
3.820.234,71 -1,12%

Karabük'te Elektrikli Araç Ters İstikamette İlerledi — Anlar Kamerada

Karabük-Kastamonu kara yolunda, yoğun trafikte ters yönde ilerleyen elektrikli araç sürücüsünün tehlikeli davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:52
Karabük'te Elektrikli Araç Ters İstikamette İlerledi — Anlar Kamerada

Karabük'te Elektrikli Araç Ters İstikamette İlerledi — Anlar Kamerada

Karabük-Kastamonu kara yolunda, akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli araç sürücüsü yoğun trafik akışına rağmen ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Görüntüler

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın uzun süre trafiği tehlikeye düşürdüğü, daha sonra bir kavşaktan dönüş yaparak kendi istikametine geçtiği görüldü.

KARABÜK’TE AKAN TRAFİĞE RAĞMEN TERS İSTİKAMETTE İLERLEYEN ELEKTRİKLİ ARAÇ, CEP TELEFONU...

KARABÜK’TE AKAN TRAFİĞE RAĞMEN TERS İSTİKAMETTE İLERLEYEN ELEKTRİKLİ ARAÇ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

KARABÜK’TE AKAN TRAFİĞE RAĞMEN TERS İSTİKAMETTE İLERLEYEN ELEKTRİKLİ ARAÇ, CEP TELEFONU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 3 Üniversite Öğrencisi Tavuk Şüphesiyle Zehirlendi
2
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
4
Germencik'te Otoyol Kontrolünde 40 Tablet Uyuşturucu Ele Geçirildi; Ehliyete 5 Yıl El Konuldu
5
Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve 45 Lyrica Hap Ele Geçirildi
6
Mersin'de Suçla Mücadele: 15-21 Aralık'ta 860 Yakalama

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi