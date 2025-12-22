DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,35 -0,43%
ALTIN
6.108,69 -2,28%
BITCOIN
3.768.981,04 0,24%

SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi

SDG'nin Halep saldırılarında can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 9'a yükseldi; El-Razi Hastanesi hedef alındı ve siviller tahliye ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:48
SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi

SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te süren çatışmalarda can kaybı 2’ye, yaralı sayısı ise 9’a yükseldi. SDG unsurlarının kentteki El-Razi Hastanesi ve çevresindeki sağlık tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırının ayrıntıları

Suriye basınında yer alan haberlere göre SDG, El-Razi Hastanesi ile sağlık tesislerinin çevresini kasten vurdu; bu eylemler insani ve hukuki kuralları ihlal eden suçlar olarak nitelendirildi. Saldırılar, kentteki sağlık hizmetlerini zora soktu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, Halep’teki tüm hastanelerin tam kapasiteyle teyakkuz durumuna geçirildiğini, acil müdahale için tıbbi kadro, ilaç ve ekipman takviyesi yapıldığını açıkladı.

Sivillerin tahliyesi ve güvenlik önlemleri

Meydan Mahallesi’nde yerleşim yerleri ağır makineli tüfek ve topçu ateşiyle hedef alınması üzerine çok sayıda aile evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı. Halep İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdülgani, güvenlik güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliyeleri gerçekleştirmek için sahada aktif çalıştığını belirtti. Abdülgani, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yasalar çerçevesinde en sert şekilde müdahale edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin el-Baba, terör örgütünün Halep’in ticari ve hayati merkezlerine yönelik sistematik saldırılar yürüttüğünü, bunun bölgedeki istikrarı hedefleyen bir girişim olduğunu söyledi.

Halep İç Güvenlik İlişkiler Müdürü Esed Aşter ise olayların, SDG unsurlarının ortak kontrol noktalarından çekilip ardından bu noktalara ateş açmasıyla başladığını; teröristlerin önce Şeyhan Kavşağı’nda keskin nişancılarla sivilleri hedef aldığını, ardından çevre mahallelere ateş açtığını bildirdi. Aşter, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin saldırılara anında misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Halep kentine...

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Halep kentine düzenlediği saldırılarda can kaybı 2’ye, yaralı sayısı ise 9’a yükseldi. SDG, kentteki El-Razi Hastanesi’ni hedef aldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
2
Başakşehir'de Banka Önünde Silahlı Gasp Girişimi: 2 Gözaltı
3
İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
4
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
5
SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi
6
Karabük'te 3 Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi