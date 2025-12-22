SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te süren çatışmalarda can kaybı 2’ye, yaralı sayısı ise 9’a yükseldi. SDG unsurlarının kentteki El-Razi Hastanesi ve çevresindeki sağlık tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırının ayrıntıları

Suriye basınında yer alan haberlere göre SDG, El-Razi Hastanesi ile sağlık tesislerinin çevresini kasten vurdu; bu eylemler insani ve hukuki kuralları ihlal eden suçlar olarak nitelendirildi. Saldırılar, kentteki sağlık hizmetlerini zora soktu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, Halep’teki tüm hastanelerin tam kapasiteyle teyakkuz durumuna geçirildiğini, acil müdahale için tıbbi kadro, ilaç ve ekipman takviyesi yapıldığını açıkladı.

Sivillerin tahliyesi ve güvenlik önlemleri

Meydan Mahallesi’nde yerleşim yerleri ağır makineli tüfek ve topçu ateşiyle hedef alınması üzerine çok sayıda aile evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı. Halep İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdülgani, güvenlik güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliyeleri gerçekleştirmek için sahada aktif çalıştığını belirtti. Abdülgani, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yasalar çerçevesinde en sert şekilde müdahale edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin el-Baba, terör örgütünün Halep’in ticari ve hayati merkezlerine yönelik sistematik saldırılar yürüttüğünü, bunun bölgedeki istikrarı hedefleyen bir girişim olduğunu söyledi.

Halep İç Güvenlik İlişkiler Müdürü Esed Aşter ise olayların, SDG unsurlarının ortak kontrol noktalarından çekilip ardından bu noktalara ateş açmasıyla başladığını; teröristlerin önce Şeyhan Kavşağı’nda keskin nişancılarla sivilleri hedef aldığını, ardından çevre mahallelere ateş açtığını bildirdi. Aşter, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin saldırılara anında misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

