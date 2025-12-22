Bursa Mudanya’da 80 yaşındaki Fatma Yüce evinde ölü bulundu: Ölüm şüpheli

Bursa Mudanya’da 80 yaşındaki Fatma Yüce evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü doktoru ölümün şüpheli olduğunu değerlendirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Güzelyalı Siteler Mahallesi Panorama Sitesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yüce, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

Komşuları, Yüce'den uzun süre haber alamayınca kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorun yaptığı ilk incelemede ölümün şüpheli olduğuna karar verilmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri ile Mudanya Cumhuriyet Savcısı çağrıldı.

Savcının talimatıyla evde ve çevrede gerekli incelemeler yürütülürken, Fatma Yüce’nin cenazesi önce Mudanya Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

