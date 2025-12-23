Bursa Nilüfer'de Metal Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Paniği

Olay

Nilüfer ilçesinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Elektrik panosundan çıktığı öğrenilen yangın, saat 13.30 sıralarında Çalı Mahallesi Çalı Yolu üzerindeki fabrikanın bir bölümünü sardı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

Müdahale ve Zarar

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak fabrikada maddi hasar oluştu.

Soruşturma

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme başlattı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve tahkikat devam ediyor.

