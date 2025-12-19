Bursa Yıldırım'da 2. Kat Yangını: İtfaiye Camı Kırarak 1 Kişiyi Kurtardı

Bursa Yıldırım'da 2. Kat Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Şükraniye Mahallesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş kurtarıldı

Yıldırım'ın Şükraniye Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda, itfaiye ekiplerinin camı kırarak içeri girmesiyle 1 kişi dumandan etkilenmiş olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı daireden yükselen yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri söz konusu camı kırarak içeri girdi. Ekipler, evde dumandan etkilenen vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'DA BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA YOĞUN DUMAN ARASINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİNİN CAMI KIRARAK İÇERİ GİRMESİYLE KURTARILDI.