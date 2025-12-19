DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,16 0,01%
ALTIN
5.956,38 0,03%
BITCOIN
3.725.482,24 -2,62%

Bursa Yıldırım'da 2. Kat Yangını: İtfaiye Camı Kırarak 1 Kişiyi Kurtardı

Bursa Yıldırım Şükraniye'de 2. kattaki yangında, itfaiye camı kırıp içeri girerek dumandan etkilenen 1 kişiyi kurtardı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:46
Bursa Yıldırım'da 2. Kat Yangını: İtfaiye Camı Kırarak 1 Kişiyi Kurtardı

Bursa Yıldırım'da 2. Kat Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Şükraniye Mahallesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş kurtarıldı

Yıldırım'ın Şükraniye Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda, itfaiye ekiplerinin camı kırarak içeri girmesiyle 1 kişi dumandan etkilenmiş olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı daireden yükselen yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri söz konusu camı kırarak içeri girdi. Ekipler, evde dumandan etkilenen vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'DA BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA YOĞUN DUMAN ARASINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞ...

BURSA'DA BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA YOĞUN DUMAN ARASINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİNİN CAMI KIRARAK İÇERİ GİRMESİYLE KURTARILDI.

BURSA'DA BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA YOĞUN DUMAN ARASINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da DEAŞ'e Yardım Operasyonu: 5 Şüpheliye Operasyon
2
Hakkari ve Van'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı: Kesinleşmiş Hapis Cezalarıyla Tutuklandılar
3
Beyşehir'de otomobil trafik ışığı direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
4
ABD Ordusu Doğu Pasifik’te 2 Tekneyi Vurdu: 5 Ölü
5
Hatay'da Kaza Sonrası Anguslar Uyuşturucu İğneyle Tek Tek Yakalandı
6
Yağlıdere'de Trafik Kazası: Bekçi Hüsrev Çoban Hayatını Kaybetti
7
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor