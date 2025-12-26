Büyükçekmece'de Yol Kavgası: TIR'a Vuran Şahıs Yakalandı

Büyükçekmece'de TIR'a Vuran Sürücü Yakalandı

Görüntüler sonrası Trafik Denetleme ekipleri hızlı müdahale etti

TEM otoyolu İstanbul Kumburgaz'da yaşanan yol kavgasına ilişkin görüntülerde bir sürücünün TIR'a vurup hakaret ettiği anlar dikkat çekti. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Soruşturmayı yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, görüntülerde yer alan şahısları tespit etti ve idari işlem uyguladı. Şahsa, saygısızca araç kullanmak ve yayaların trafiğini tehlikeye düşürmek suçlamalarıyla toplam 3 bin 972 lira para cezası kesildi.

Ayrıca olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.E.T. ve yolcu M.B.D. hakkında hakaret ve mala zarar vermek suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olay, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Kumburgaz kesiminde meydana geldi.

