DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,59 0,63%
ALTIN
6.221 -0,83%
BITCOIN
3.806.357,92 -0,93%

Büyükçekmece'de Yol Kavgası: TIR'a Vuran Şahıs Yakalandı

TEM otoyolu Kumburgaz'da TIR'a vuran sürücü görüntüler sonrası tespit edilip 3 bin 972 lira ceza aldı; M.E.T. ve M.B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:54
Büyükçekmece'de Yol Kavgası: TIR'a Vuran Şahıs Yakalandı

Büyükçekmece'de TIR'a Vuran Sürücü Yakalandı

Görüntüler sonrası Trafik Denetleme ekipleri hızlı müdahale etti

TEM otoyolu İstanbul Kumburgaz'da yaşanan yol kavgasına ilişkin görüntülerde bir sürücünün TIR'a vurup hakaret ettiği anlar dikkat çekti. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Soruşturmayı yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, görüntülerde yer alan şahısları tespit etti ve idari işlem uyguladı. Şahsa, saygısızca araç kullanmak ve yayaların trafiğini tehlikeye düşürmek suçlamalarıyla toplam 3 bin 972 lira para cezası kesildi.

Ayrıca olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.E.T. ve yolcu M.B.D. hakkında hakaret ve mala zarar vermek suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olay, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Kumburgaz kesiminde meydana geldi.

TEM OTOYOLU İSTANBUL KUMBURGAZ'DA TIRA VURUP HAKARET EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN...

TEM OTOYOLU İSTANBUL KUMBURGAZ'DA TIRA VURUP HAKARET EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİLERİ TESPİT EDİP İDARİ PARA CEZASI UYGULADI. AYRICA HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını ekspertiz engelledi
2
Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
3
Rusya’nın Gece Saldırıları: Odesa ve Mikolayiv Limanlarında Gemilere Zarar
4
Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
BASKİ'den Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
6
Bilecik Söğüt’te yağış kaynaklı trafik kazası: 2 yaralı
7
Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı