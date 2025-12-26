Arnavutköy'de el freni çekilmeyen araç berber dükkanına girdi

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, park sırasında el frenini çekmediği iddia edilen bir otomobil yaklaşık 50 metre kayarak cadde üzerindeki bir berber dükkanına daldı. O sırada dükkanda tıraş olan müşteri ile berber hafif şekilde yaralandı, dükkan adeta savaş alanına döndü.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre sürücü park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Vitesi boşa alınmış halde eğimli yoldan hareket eden araç, kontrolsüz şekilde kayarak berber dükkanına girdi. Olay sırasında dükkanın cam ve vitrinleri kırıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan berber Hasan Sancaktaroğlu, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. El frenini çekmeyi unutmuş galiba. Ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, malımıza oldu," dedi.

Tıraş olan müşteri Abdil Çelik ise, "Henüz yeni tıraşa başlamıştık, bir anda ses geldi. Araba dükkanın içinden çıktı. Koltuğa çarptı, bizi ileriye savurdu. O an ne olduğunu anlayamadık. Şoför yoktu, araç kendi kendine hareket etmiş," ifadelerini kullandı.

Son durum

Olay sonrası büyük hasar gören berber dükkanı kullanılamaz hale geldi. Şans eseri can kaybı yaşanmadı.

